В ночь на 18 ноября на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия на территории Шамкирского района автомобиль, в котором находился один человек, оказался в повисшем с моста положении.

Как сообщили haqqin.az в министерстве на место происшествия немедленно были привлечены пожарные-спасатели Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке ситуации на месте происшествия специалисты установили, что легковой автомобиль марки «ВАЗ-2106», которым управлял Рустамов Орхан Аваз оглы, 1991 года рождения, после ДТП практически свисает с моста.

Пожарные с помощью специального спасательного оборудования спасли гражданина, вытащив его из машины.