Пашинян назвал предложения Москвы по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми

Предложения Министерства обороны РФ по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации границ с Азербайджаном приемлемы для Еревана. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На заседании правительства Никол Пашинян поручил министру обороны Сурену Папикяну обсудить подробности, работать по этим предложениям со своим российским коллегой, сообщают армянские СМИ.

"С мая РФ внесла три предложения по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана. Все три предложения были приемлемы для нас. После моего вчерашнего заявления Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы", - отметил Пашинян, которого цитирует ТАСС.