В России посадили министра на пять лет за растление детей
Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву, обвиняемому в растлении детей, передает ТАСС.
Согласно информации, Гнедышев осужден на пять лет и один месяц лишения свободы исправительной колонии строгого режима.
Сообщается, что суд признал его виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете. В ходе следствия он признал вину в преступлении.
Отмечается, что в декабре 2019 года Гнедышев переписывался в социальной сети с двумя школьницами и развращал их. По результатам оперативно-розыскных работ было возбуждено уголовное дело.
Пост и.о. министра образования Гнедышев занимает с конца августа 2020 года.