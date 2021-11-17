В Азербайджане возросли поступления по социальному страхованию

В составе доходов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ), подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения, поступления по социальному страхованию за январь-октябрь текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, или на 286,2 млн. манатов.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что за тот же период поступления по социальному страхованию выросли на 10,5% - по внебюджетным организациям и на 4,4% - по бюджетным организациям.

За 10 месяцев текущего года доходы ГФСЗ выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 380 млн манатов, и составили 4 372 млн манатов, расходы - на 3,7%, или 146 млн манатов, составив 4 054 млн манатов. 97% расходов фонда составляли выплаты населению.