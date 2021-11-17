Вора в законе Ильгама Болнисского разыскивают правоохранители трех стран

Криминальный авторитет азербайджанского происхождения, один из близких людей покойного Лоту Гули Ильгам Гаджиев (Ильгам Болнисский) был арестован в Измире три дня назад.

По информации газеты Sabah, недавно коронованный вор в законе находился в Турции с поддельным паспортом.

Уроженец Грузии Ильгам Гаджиев разыскивается правоохранительными органами Азербайджана по обвинению в контрабанде оружия, он был объявлен в розыск по линии Интерпола. Однако Ильгама Болнисского ищут не только правоохранительные органы Азербайджана. Российские и французские правоохранители также объявили Гаджиева в международный розыск по линии Интерпола. В каких преступлениях обвиняют Гаджиева органы этих стран, неизвестно.