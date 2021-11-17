Бесплатная детская карта от «Муганбанк»

«Муганбанк» выпустил новую карту под названием Mugan Junior. В то время когда все стремительно цифровизируется и меняется, люди, особенно молодежь и подростки, формируют новый спрос. Одна из основных целей «Муганбанк» в рамках корпоративной социальной политики - приносить пользу обществу и в то же время увеличивать количество безналичных операций. По этой причине карты Mugan Junior предлагаются бесплатно. Кроме того, карта Mugan Junior поможет подросткам проявить самостоятельность, освоить основы финансовой грамотности и управления деньгами.

Mugan Junior выпускается как дополнительная карта к банковскому счету взрослого (клиента) и все операции по карте осуществляются на банковском счете клиента. Получить карту можно обратившись в любой филиал нашего банка, предъявив удостоверение личности родителя и ребенка или свидетельство о рождении. На карточках, выполненных в двух разных дизайнах в современном стиле, будут отображаться имена детей.

Карту Mugan Junior можно использовать для покупок онлайн и офлайн. Однако в целях безопасности банком были установлены ограничения на определенные платежи и лимиты.

С целью поощрения детей для правильного управления сбережениями, расходами и доходами на остаточную сумму начисляется доход до 5% годовых.

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD), The Green for Growth Fund (GGF), Европейский фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы «Один пояс - один путь» (BRBR), инициированной Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).