ООН приняла резолюцию по Ирану

Резолюция отмечает вызывающее тревогу количество казней, широкомасштабных и систематических арестов и задержаний, преднамеренное лишение доступа к медицинской помощи и услугам, жестокое обращение с заключенными в тюрьме, преследование и запугивание диссидентов, а также применение пыток для получения признательных показаний.

Документ был принят в ходе голосования: 79 стран проголосовали за, 30 – против, 71 страна – воздержалась.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 17 ноября, принял резолюцию, осуждающую грубые и систематические нарушения прав человека в Иране, сообщает radiofarda.

В резолюции ООН подчеркивается необходимость проведения заслуживающего доверия, независимого и беспристрастного расследования всех серьезных нарушений прав человека в Иране, включая насильственные исчезновения, внесудебные казни, и содержится призыв положить конец безнаказанности за такие преступления.

В документе также выражена серьезная обеспокоенность продолжением применения смертной казни в Исламской Республике Иран для несовершеннолетних.

Отмечается, что казнь лиц, не достигших 18-летнего возраста на момент совершения преступления, является нарушением Международной конвенции о правах ребенка.