Турецкие и украинские военные на учениях в Грузии

Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch - 2021 с участием военных из Канады, Литвы, Польши, Турции и Украины стартовали в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии, передает ТАСС.

Согласно информации, в этом году Грузия впервые принимает командно-штабные учения Maple Arch - 2021, организатором которых является директорат военных учений министерства обороны Канады, а с грузинской стороны ими руководит восточное командование сил обороны. В учениях принимают участие военнослужащие из Грузии, Канады, Литвы, Польши, Турции и Украины.