Большие проблемы маленьких сердец

Врожденный порок сердца – это анатомические изменения структур сердца, которые встречаются у 8-10 из 1000 детей. Чаще всего порок является результатом случайного нарушения развития сердца у плода, поэтому ребенок с пороком может родиться в любой семье. Иногда врожденный порок сердца сочетается с пороками развития других органов как компонент некоторых наследственных синдромов (алкогольного синдрома плода, синдрома Дауна и т.д.).

- Какова частота врожденных пороков сердца и какие факторы связаны с этим заболеванием?

- В настоящее время частота врожденных пороков сердца (ВПС) по странам мира варьируется в разных диапазонах. В нашей стране частота рождения детей с врожденными пороками составляет 7–8 на 1000 живых родов. Врожденные пороки сердца могут быть вызваны множеством факторов на разных этапах внутриутробного развития. К ним относятся генетические аномалии и аномалии хромосом; нарушения эмбриогенеза, возникающие в период формирования сердечно-сосудистой системы; внешние факторы, влияющие на организм матери во время беременности (вредные привычки - курение табака, чрезмерное употребление алкоголя и др). Изменения на молекулярном уровне включают хромосомные и генные аномалии. Одна из них - синдром Дауна (хромосомное заболевание, вызванное лишней 21-й хромосомой). Около 40 процентов пациентов с этим синдромом рождаются с ВПС, в связи с чем большинство пациентов с пороком сердца с младенческого возраста нуждаются в хирургическом вмешательстве.

В целом в 2020 году в Азербайджане зарегистрировано 12 465 детей в возрасте до 18 лет, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и 2021 ребенок с врожденными аномалиями (пороки развития), деформациями и хромосомными нарушениями.

- С помощью каких лабораторно-инструментальных методов обследования во время беременности можно поставить диагноз плоду и как вообще поставить точный диагноз?

- Беременность - серьезный стрессовый фактор как для женского организма, так и для развивающегося плода. Врожденные пороки сердца могут возникнуть на разных сроках беременности. С 16-й недели беременности методом фетальной эхокардиографии (ЭхоКГ) плода диагностируют ВПС у будущего ребенка. Идеальное время для тестирования с помощью этого метода - от 16 до 24 недель, однако может выполняться на протяжении всей беременности.

- В каких случаях и при наличии каких симптомов в послеродовой период можно заподозрить у ребенка порок сердца? Как регулировать этот процесс в неонатологических центрах?

- Врожденные пороки сердца могут проявляться множеством клинических признаков, которые мать ребенка может легко заметить. У грудничков с тяжелым врожденным пороком сердца могут наблюдаться синюшность (цианоз), затруднения при кормлении, быстрая утомляемость, высокая частота сердечных сокращений и дыхания, ощутимое дрожание грудной клетки в такт биению сердца.

У детей с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) могут наблюдаться такие симптомы, как плохая прибавка в весе в течение нескольких месяцев, частые респираторные инфекции, синюшность и обмороки. В целом неонатологическое обследование чрезвычайно важно для новорожденных пациентов.

Спустя некоторое время после рождения ребенка с помощью сатурометра следует проверить сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), и любые изменения этого показателя могут навести на мысль о наличии у ребенка порока сердца.

В случае, когда при осмотре ребенка врач-педиатр выявляет шум в сердце, то при подозрении на порок сердца грудничка в плановом порядке направляют к детскому кардиологу.