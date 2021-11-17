17-летний житель Хачмазского района Фамиль Ашрафов, 2004 года рождения, 19 сентября вышел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

Приметы Ф.Ашрафова: рост 172 см, худощавого телосложения. На нем были синяя спортивная форма и черно-белые кроссовки.

Располагающих какой-либо информацией о местонахождении юноши просят сообщить об этом в полицию или позвонить по номеру (055) 722-27-99.