Саакашвили назвали «антилицом Грузии»

«Михаил Саакашвили – антилицо и антисимвол нашей страны. Человек, который убивал и пытал не лицо, а антилицо страны». Об этом журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, опубликовать видео из пенитенциарного учреждения потребовали оппозиция и СМИ.

«Все заранее знали, что видео не будет приятным к просмотру. Однако Саакашвили видел нас в такой ситуации много раз, в том числе в Гори, когда он нарушал законы страны», - сказал председатель правящей партии.