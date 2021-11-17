Создателей вакцины от BioNTech наградили престижной научной премией

Создатели мРНК-вакцины от коронавируса Comirnaty из компании BioNTech стали лауреатами одной из самых престижных научных премий Германии - Немецкой премии будущего.

Отмечается, что важным достижением специалистов из Майнца стало то, что им удалось в беспрецедентно короткие сроки разработать вакцину против COVID-19, завершить ее клинические испытания и получить регистрацию.

Денежная часть этой награды за достижения в области техники и инноваций составляет 250 000 евро. Немецкая премия будущего присуждается не только за инновационные идеи. Разработка должна быть готовой к реализации на рынке.

На получение Немецкой премии будущего в 2021 году также претендовали компания Siemens Healthineers AG, разработавшая новую технику для создания снимков компьютерной томографии, и исследователи из Университета Мюнстера и Института имени Фрауэнхофера в сфере молекулярной биологии и экологии IME, создавшие экологическую альтернативу каучуку, пригодную в том числе для производства автомобильной резины.