Школу в Баку закрыли: у учителей коронавирус
В Бакинской общеобразовательной школе № 282 выявлены факты заражения коронавирусом среди учительского состава.
Как сообщили haqqin.az в Управлении образования города Баку, на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии в полной средней школе № 282 формат очного обучения заменен на дистанционное.
Отметим, для более надежной защиты учащихся и педагогического персонала учебных заведений от коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях строго соблюдаются требования, вытекающие из санитарно-эпидемиологической ситуации, проводятся регулярные проверки.