Бывший однопартиец об Али Алиеве: «Управляет как диктатор»

Заместитель председателя партии «Граждане и развитие» Алияр Ширмамедов несколько дней назад покинул ее ряды. Причиной такого решения Ширмамедов назвал «диктаторское руководство» председателя партии Али Алиева. Политик отметил, что на этой почве у него с Алиевым в последнее время возникла масса разногласий.

Местным СМИ Ширмамедов сообщил, что прошение об отставке подал три месяца назад: «Мой уход из партии объясняется разногласиями в наших политических взглядах. В целом мы с Али Алиевым проработали вместе 30 лет. Фактически мы создали AMIP, первую после распада Советского Союза общественно-политическую партию в Азербайджане. Али, Этибар и я работали вместе. Отмечу, что это была первая официально зарегистрированная партия в Азербайджане. Мы всегда были вместе. Теперь я ушел в отставку в соответствии со своими убеждениями и возрастом. Вопросов по этому поводу в целом может возникнуть много. Фактически 15 сентября я устно сложил с себя полномочия заместителя по организационным вопросам и три месяца ждал официального подтверждения».

Ширмамедов добавил, что он и Али Алиев не договорились в вопросах руководства: «Должен сказать, хотя это и прозвучит грубо, что он хочет управлять партией как диктатор».

Бывший зампред «Граждан и развития» заявил, что к какой-либо другой партии присоединяться не планирует.