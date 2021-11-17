Financial Times: Европа должна уступить Лукашенко...

Европа не сможет урегулировать кризис на белорусско-польской границе, если не пойдет на уступки в отношениях с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

«Разрешение любого конфликта требует компромисса. Мы не можем решить эту проблему, не позволив Лукашенко выиграть хоть что-нибудь», - сказал собеседник издания.

Кроме того, Financial Times обращает внимание на то, что исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в среду во второй раз за три дня провела переговоры с Лукашенко с целью деэскалации ситуации на белорусско-польской границе.