Минюст США заинтересовался работой армянской «дочки» российской МТС

Компания заявляет, что предоставила информацию об операциях департаменту юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам. Также она запросила дополнительную информацию об этих транзакциях.

По информации Forbes, система комплаенс-мониторинга, которую МТС внедрила по договоренности с американскими властями, обратила внимание на операции «дочки» в Армении.

Сегодня после заседания правительства Армении местные журналисты попросили министра экономики Ваана Керобяна прокомментировать данную информацию. Министр не опроверг, но и не подтвердил ее. Между тем в случае подтверждения информации Viva-MTS грозит крупный штраф или санкции.

Отметим, что МТС в 2019 году в рамках мирового соглашения с SEC и Минюстом США внедрила систему независимого комплаенс-мониторинга для совершенствования антикоррупционной политики, регламентов и процедур внутри компании. Соглашение было подписано в рамках антикоррупционного расследования деятельности компании в Узбекистане, в результате которого в 2019 году властям США был выплачен штраф в размере $850 млн.