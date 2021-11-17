Минюст США заинтересовался работой армянской «дочки» российской МТС
Viva-MTS, которая является дочерней компанией российской МТС, совершила подозрительные финансовые операции, что привлекло внимание Министерства юстиции США, которое начало расследование.
По информации Forbes, система комплаенс-мониторинга, которую МТС внедрила по договоренности с американскими властями, обратила внимание на операции «дочки» в Армении.
Компания заявляет, что предоставила информацию об операциях департаменту юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам. Также она запросила дополнительную информацию об этих транзакциях.
Сегодня после заседания правительства Армении местные журналисты попросили министра экономики Ваана Керобяна прокомментировать данную информацию. Министр не опроверг, но и не подтвердил ее. Между тем в случае подтверждения информации Viva-MTS грозит крупный штраф или санкции.
Отметим, что МТС в 2019 году в рамках мирового соглашения с SEC и Минюстом США внедрила систему независимого комплаенс-мониторинга для совершенствования антикоррупционной политики, регламентов и процедур внутри компании. Соглашение было подписано в рамках антикоррупционного расследования деятельности компании в Узбекистане, в результате которого в 2019 году властям США был выплачен штраф в размере $850 млн.