МИД Ирана обратился к Канаде: «Вместо лицемерного сострадания…»

«Данная резолюция основана на слабых международных голосах и стала результатом различного политического давления и угроз», - сказал Хатибзаде.

Он назвал проект резолюции по правам человека в Иране повторением беспочвенных обвинений на основе фейковых и фальшивых отчетов.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, предложенную Канадой, в которой осуждаются грубые и систематические нарушения прав человека в Иране, передает IRNA.

Указав на пристрастие Канады к продолжению антииранского проекта, Хатибзаде заявил, что некоторые страны сами нарушают права человек, продавая вооружение авторитарным властям и мировым агрессорам.

«Такие аморальные и неоправданные действия не только не способствуют улучшению ситуации с правами человека, но и приводят к формированию негативных стереотипов и политических ярлыков в отношении наций», - сказал представитель МИД Ирана.

Осудив резолюцию по правам человека в Иране, Хатибзаде указал, что 114 из 193 стран-участниц ООН выступили против нее или воздержались, как и в прошлом году.

«Я в очередной раз повторяю свои рекомендации канадским властям: вместо лицемерного сострадания к правам человека в Иране перестаньте принимать у себя коррупционеров и похитителей богатства иранского народа, которые нашли Канаду как безопасный дом, и не участвуйте в экономическом терроризме США против Ирана», - заключил Хатибзаде.