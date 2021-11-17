ОАЭ и Израиль разработают беспилотные военные суда

Государственные производители оружия Израиля и ОАЭ подписали в Дубае соглашение о совместном проектировании беспилотных судов, способных вести противолодочную войну, передает Al Jazeera.

В совместном заявлении компаний говорится, что страны разработают усовершенствованные модульные беспилотные суда «170 М», которые можно использовать как в военных, так и в коммерческих целях.

Комментируя подписание соглашения, президент израильской оружейной компании IAI Боаз Леви сказал, что она является «ступенькой для дальнейшего развития деловых и стратегических отношений между двумя странами».