Дмитрий Рой для haqqin.az 15:05

«Турция подтверждает свою поддержку Польше, Латвии и Литве на фоне обострения миграционного кризиса и с сожалением отмечает, что не принимаются необходимые меры в отношении незаконного проезда через белорусскую территорию граждан третьих стран», - говорится в опубликованном на днях заявлении МИД Турции. «Виноватого» за один из крупнейших за последние годы миграционный кризис на польско-белорусской границе назначили в Европе крайне быстро, при этом не особо-то и задумываясь над аргументацией. Им оказалась… Турция. Доказательства? Да помилуйте, какие нужны доказательства, если «каждому в Европе достоверно известно», что за всеми миграционными кризисами стоит только Эрдоган, и никто другой.

Вброс оказался настолько качественным, что в него изнервничавшаяся Варшава тут же поверила. А польский премьер Матеуш Моравецкий даже заявил сгоряча: «Мы видим полностью синхронизированные действия - действия Турции с Беларусью и Россией. Мы обеспокоены, нам это не нравится. К сожалению, наша помощь Турции оказалась односторонней». А в самой Польше пошли разговоры о том, что союзник по НАТО ничего не делает, чтобы остановить поток мигрантов, ограничив количество рейсов из Стамбула в Минск. А, следовательно, неплохо было бы ввести санкции против Turkish Airlines - за содействие бедствиям на польской границе. Эмоциональность поляков широко известна, и в чем-то их резкость можно извинить, ведь действительно нынешние события на границе - это самый большой кризис безопасности в новейшей истории Польши. Но в политике на первом месте должна находиться именно холодная голова, а не горячее сердце. И вот с точки зрения этой холодной головы предъявлять Турции какие-то обвинения – это откровенно натягивать сову на глобус. Turkish Airlines – в первую очередь, коммерческая компания, оказывающая услугу воздушных перевозок. Вот к посадочному выходу подходит семья, у всех визы в порядке, билеты на руках, в списках террористов не значатся, запрещенного к провозу не имеют – и какие основания не пускать их на рейс? Правильно – никаких. Потому Turkish Airlines их и перевозила, что никаких правовых оснований им отказать не имела. Именно это и пытался глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу объяснить своему польскому коллеге Збигневу Рау. Кроме того, Анкара пригласила к себе техническую группу из Варшавы, чтобы разобраться в ситуации. Но и это еще не все. В доказательство своей добросовестности как партнера Польши, турецкая сторона приняла беспрецедентное решение: с 11 ноября в 18:30 по турецкому времени Turkish Airlines, в связи с миграционным кризисом в Беларуси, перестала продавать билеты на свои рейсы гражданам Ирака, Йемена и Сирии.