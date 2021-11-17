Конфликтная переписка Захаровой и главреда la Repubblica

Итальянское издание la Repubblica опубликовало статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", где изложены многочисленные обвинения в адрес РФ. В частности, в материале речь идет о нарастающей зависимости Европы от российского топлива.

На обвинения газеты главному редактору издания Маурицио Молинари жестко ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала публикацию "восхитительной чушью", сообщает "Москва 24".

"Как совесть итальянского журналиста позволяет Вам в таком хамском тоне высказываться о российских поставщиках углеводородов? Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста", – написала Захарова в своем Telegram-канале.