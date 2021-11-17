Марка Цукерберга вызвали в суд Житомирской области

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг вызван в суд города Коростень Житомирской области по требованию Ивана Коруда, мэра города Овруч, для участия в процессе по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает «Гордон».

Об этом сказано в решении Коростенского городского районного суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений Украины.

Согласно документу, Цукерберг должен явиться в суд 2 декабря 2021 года как соответчик по гражданскому иску Ивана Коруда против бывшего руководителя овручской партийной организации «Свобода» Алексея Кравчука.