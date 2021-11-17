В Беларуси зафиксировали COVID среди мигрантов на границе
Среди беженцев на белорусской границе выявили коронавирус, передает РИА Новости.
По данным заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка, один случай COVID-19 зафиксировали в транспортно-логистическом центре у границы. Заболевший был госпитализирован.
Пранюк также отметил, что стационарный медицинский пункт для вакцинации мигрантов организуют в транспортно-логистическом центре в Гродненской области. По его словам, беженцев будут прививать китайской вакциной.
Согласно данным местных властей, на данный момент в транспортно-логистическом центре дополнительно обустраиваются 400 беженцев, которые прибыли из лагеря возле пограничного пункта пропуска.