В Беларуси зафиксировали COVID среди мигрантов на границе

По данным заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка, один случай COVID-19 зафиксировали в транспортно-логистическом центре у границы. Заболевший был госпитализирован.

Пранюк также отметил, что стационарный медицинский пункт для вакцинации мигрантов организуют в транспортно-логистическом центре в Гродненской области. По его словам, беженцев будут прививать китайской вакциной.

Согласно данным местных властей, на данный момент в транспортно-логистическом центре дополнительно обустраиваются 400 беженцев, которые прибыли из лагеря возле пограничного пункта пропуска.