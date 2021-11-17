Эрдоган: Турецко-израильские отношения важны для безопасности на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Израиля Ицхак Герцог обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в регионе, передает Anadolu со ссылкой на Управление по связям Администрации турецкого президента.

Отмечается, что в беседе с израильским коллегой Эрдоган назвал связи Турции и Израиля значимыми для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Турецкий лидер подчеркнул важность восстановления в регионе атмосферы мира, терпимости и культуры сосуществования.