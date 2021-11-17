Новоназначенный посол Сербии в Азербайджане пришел к Закиру Гасанову

Как сообщили haqqin.az в министерстве, на встрече была подчеркнута особая роль глав государств в развитии двусторонних отношений. Было отмечено, что, как и во многих направлениях, успешно продолжается сотрудничество и в военной сфере.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Сербии в Азербайджане Драганом Владисавлжевичем.

Выразив удовлетворение началом своей дипломатической миссии в нашей стране, дипломат заверил, что приложит все усилия для развития азербайджано-сербских отношений, особенно в военной сфере. Посол предложил провести обмен опытом в связи с успешными военными операциями Азербайджанской армии в Отечественной войне.

Стороны также обсудили отношения между странами, обменялись мнениями о военно-политической ситуации в регионе и перспективах двустороннего военного сотрудничества.