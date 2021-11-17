Иран назвал условие для успешных переговоров по ядерной сделке
Успех предстоящих переговоров в Вене по возвращению к ядерной сделке зависит от готовности США отменить санкции в отношении Ирана. Об этом написал в Twitter заместитель главы МИД Ирана Али Багери, передает ТАСС.
"Успех переговоров зависит от действительных намерений и реальной готовности противоположной стороны отменить санкции", - подчеркнул он.
Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном пройдут 29 ноября в Вене.
Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который был подписан Ираном, США, Китаем, Францией, Германией, Россией и Великобританией в 2015 году, предусматривает отмену санкций против Ирана в ответ на ограничение Тегераном своей ядерной программы.
Восьмого мая 2018 года бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и введении первого этапа санкций против Ирана. В ответ на санкции Тегеран полностью отказался от своих обязательств по ядерному соглашению и повысил уровень обогащения урана. Джо Байден после прихода к власти в США сообщил о намерении вернуться к ядерной сделке при условии, что Иран будет соблюдать все пункты данного соглашения.