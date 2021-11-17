Иран назвал условие для успешных переговоров по ядерной сделке

Успех предстоящих переговоров в Вене по возвращению к ядерной сделке зависит от готовности США отменить санкции в отношении Ирана. Об этом написал в Twitter заместитель главы МИД Ирана Али Багери, передает ТАСС.

"Успех переговоров зависит от действительных намерений и реальной готовности противоположной стороны отменить санкции", - подчеркнул он.

Переговоры по восстановлению ядерной сделки с Ираном пройдут 29 ноября в Вене.