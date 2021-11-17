Джейхун Байрамов рассказал главе ОБСЕ об армянских провокациях

В четверг, 18 ноября, состоялся телефонный разговор между действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом haqqin.az сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе разговора Линде выразила обеспокоенность по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе и призвала обе стороны воздержаться от эскалации ситуации и вступить в конструктивный диалог.

Министр Байрамов отметил, что возникшая напряженность стала очередной в серии провокационных шагов, предпринятых Арменией. Так, глава МИД дал подробную информацию о военных провокациях, совершенных Арменией начиная с 8 ноября 2021 года, в том числе незаконный визит бывшего министра обороны Армении в Азербайджан, сосредоточение около 60 военнослужащих ВС Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, и террористическую атаку на пост азербайджанских военных близ города Шуша.