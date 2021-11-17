Джейхун Байрамов рассказал главе ОБСЕ об армянских провокациях
В четверг, 18 ноября, состоялся телефонный разговор между действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом haqqin.az сообщили в МИД Азербайджана.
В ходе разговора Линде выразила обеспокоенность по поводу напряженности на азербайджано-армянской границе и призвала обе стороны воздержаться от эскалации ситуации и вступить в конструктивный диалог.
Министр Байрамов отметил, что возникшая напряженность стала очередной в серии провокационных шагов, предпринятых Арменией. Так, глава МИД дал подробную информацию о военных провокациях, совершенных Арменией начиная с 8 ноября 2021 года, в том числе незаконный визит бывшего министра обороны Армении в Азербайджан, сосредоточение около 60 военнослужащих ВС Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, и террористическую атаку на пост азербайджанских военных близ города Шуша.
Также Джейхун Байрамов сообщил руководителю ОБСЕ , что вооруженные силы Армении постоянно обстреливают позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.
Подчеркнув, что Армения не ответила на призыв Азербайджана начать процесс делимитации на основе принципов международного права, глава внешнеполитического ведомства страны заявил, что альтернативы решению вопроса путем конструктивного диалога не существует.
В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по вопросам подготовки к встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ в Стокгольме, а также по другим вопросам.