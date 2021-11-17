Уборщика в доме министра обороны Израиля задержали за шпионаж в пользу Ирана
Уборщик, работавший в доме министра обороны Израиля Бени Ганца, арестован по подозрению в шпионаже в пользу Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на Службу общей безопасности Израиля ШАБАК.
Отмечается, что в рамках совместной деятельности Службы общей безопасности и полиции Израиля в ноябре 2021 года гражданин Израиля Омри Горен, работавший по дому и убиравший у министра обороны, был арестован для допроса.
По предварительным данным, Омри за несколько дней до ареста по собственной инициативе связался с организацией, связанной с Ираном, через одну из социальных сетей и предложил помощь различными способами, учитывая его вхожесть в дом министра.
В частности, по версии следствия, уборщик предложил установить вредоносное программное обеспечение на компьютеры Ганца. В качестве доказательства серьезности своих намерений и возможностей подозреваемый прислал фотографии обстановки разных комнат в доме, в том числе изображение компьютера Ганца.
ШАБАК подчеркивает, что никакого ущерба государственным секретам нанесено не было, поскольку Омри Горен не имел доступа к информации государственной важности.