Экс-депутат умер, уголовное дело продолжается: «Преступления совершил брат Рафаэля»

В своем выступлении представитель А.Джабраиловой Ильгар Казымов предложил допросить потерпевших по делу и отметил, что они выразят свою позицию после того, как будут заслушаны их показания.

На судебном заседании под председательством судьи Ахмеда Гулиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям покойного Р.Джабраилова представляла его супруга Аида Джабраилова.

А.Джабраилова заявила, что жалобы были поданы не против Рафаэля, а против его брата Эльшана: «Это не было учтено в ходе следствия. В письме, направленном генпрокурору, также отмечается, что противоправные деяния, о которых здесь идет речь, совершил брат Рафаэля Эльшан. Просим суд учесть это».

Представитель потерпевшего Кямандар Насибов отметил, что и в ходе следствия жалобы подавались не только в отношении экс-депутата, но и в отношении его брата Эльшана Джабраилова: «Мы требуем возвращения дела на предварительное следствие. Нужно привлечь к следствию и Эльшана Джабраилова. Он сыграл большую роль в этом деле. Рафаэль тоже говорил мне, что большинство этих денег принадлежит Эльшану. Причем основная часть имущества Эльшана находится за границей».

Правопреемник попросила суд предоставить ей время для дачи подробных показаний на следующем заседании.

Принято решение продолжить процесс 2 декабря.

Напомним, что Р.Джабраилов обвинялся в мошенничестве в крупном размере: он одолжил у различных лиц миллионы манатов для инвестиций в строительный бизнес и не вернул их.