Лидирующий Азербайджан против Армении на чемпионате Европы по шахматам обновлено 18:01
В Словении начался 6-й тур командного чемпионата Европы по шахматам.
Мужская сборная Азербайджана играет с Арменией, а женская – с Италией.
* * * 16:46
Сегодня на командном чемпионате Европы по шахматам в Словении будут сыграны партии 6-го тура.
В мужском турнире встретятся сборные Азербайджана и Армении. Обе команды имеют по 8 очков. Благодаря лучшим дополнительным показателям Азербайджан занимает 1-е место, а Армения – 5-е. Также по 8 очков набрали Россия, Украина, Венгрия и Нидерланды.
Составы команд на матч Азербайджан – Армения:
Шахрияр Мамедъяров (2765) – Габриэль Саркисян (2664)
Теймур Раджабов (2763) – Айк Мартиросян (2624)
Рауф Мамедов (2673) – Роберт Ованнисян (2622)
Ниджат Абасов (2634) – Самвел Тер-Саакян (2615).
Партии начнутся в 18:00 по бакинскому времени.
Напомним, сборная Азербайджана в первых пяти турах обыграла Италию (4:0), Сербию (3:1), Германию (2,5:1,5), а также сыграла вничью с Венгрией и Россией.
В женском турнире азербайджанские шахматистки сыграют с Италией. У нашей команды 7 очков и 5-е место. У итальянок тоже 7 очков, они располагаются на 6-й позиции. Лидирует Россия, у которой 10 очков. Грузия и Греция занимают 2-е и 3-е места соответственно, имея по 8 очков.
Италия – Азербайджан
Марина Брунелло (2359) – Гюнай Мамедзаде (2459)
Ольга Зимина (2339) – Гюльнар Мамедова (2395)
Теа Гуэчи (2242) – Ханым Баладжаева (2369)
Даниэла Мовиляну (2214) – Ульвия Фаталиева (2309).
Чемпионат Европы состоит из 9 туров и завершится 21 ноября.