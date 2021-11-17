Производственное объединение «Азеригаз» провело очередную встречу с предпринимателями.

В рамках акции «Открытый микрофон» в распоряжении сумгаитских предпринимателей была «мобильная приемная», в которой были выслушаны проблемы и предложения предпринимателей для оказания им необходимой помощи.

Во встрече приняли участие представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, заместитель генерального директора по продажам «Азеригаз» Рашад Джавадов и другие ответственные лица объединения. В рамках мероприятия были озвучены ответы на все интересующие предпринимателей вопросы.

Отметим, что организованная сегодня акция является 9-й по счету встречей с предпринимателями из 30 уже состоявшихся.