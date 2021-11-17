Евросоюз: Нам не о чем говорить с режимом Лукашенко, кроме…

В Евросоюзе исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с белорусской стороной вокруг ситуации с наплывом мигрантов на границе с Польшей и другими странами.

«Вопрос о переговорах с режимом Лукашенко на повестке дня не стоит», - заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер, передает Интерфакс.

По его словам, внимание Брюсселя сейчас сконцентрировано на помощи мигрантам и на вывозе их на родину, а не на подобных контактах с Минском.

При этом Мамер пояснил, что контакты с белорусской стороной все же возможны, но только по вопросам технического характера.