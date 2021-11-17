Ученые создали вакцину для защиты от укуса насекомых

Специалисты из Йельского университета разработали мРНК вакцину, которая способна защитить от укусов клещей и может помочь избавиться от опасных насекомых прежде, чем они передадут инфекцию в организм, передает New Atlas.

Эксперименты с участием морских свинок продемонстрировали, что их иммунная система после инъекции вакцины сумела успешно защитить организм.

Отмечается, что в результате укуса клеща в организм человека может попасть до десяти опасных болезней. Наиболее известной является болезнь Лайма, передаваемая бактерией Borrelia burgdorferi.