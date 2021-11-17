За последнюю неделю сотрудники Ясамальского РУП задержали 10 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Задержаны жители столицы Эмин Мурадов, Джавад Гасымов, Эльман Бахышов, Вагиф Махмудов, Вюсал Саидов, Эльдениз Алекберов, Тогрул Алиев, Сеймур Ганбаров, Немат Ганбаров и Джавид Магеррамов. На допросах указанные лица признались, что занимались незаконным оборотом наркотиков.

При досмотре у них были обнаружены героин и метамфетамин.

По факту проводится расследование.