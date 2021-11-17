Скончалась бывший пресс-секретарь Внутренних войск МВД Азербайджана
Скончалась бывший руководитель пресс-службы внутренних войск МВД подполковник в отставке Тарана Мамедова. Об этом агентству «Тренд» сообщили родственники Мамедовой.
Согласно информации, Тарана Мамедова долгое время страдала тяжелым заболеванием.
Отметим, что Мамедова служила во внутренних войсках с 1992 по 2013 год, а последней ее работой была должность начальника пресс-службы Внутренних войск. В 2013 году она ушла в отставку из-за проблем со здоровьем.