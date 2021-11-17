Акар: Турция будет продолжать поддерживать Азербайджан

Турция, которая приняла сторону Азербайджана в его правом деле, будет продолжать поддерживать своих братьев в соответствии с принципом "Одна нация, два государства". Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии присвоения ему звания почетного доктора и начала нового учебного года в университете Эрджиес в Кайсери, передает Anadolu.

Касаясь темы провокаций Армении на границе с Азербайджаном, он отметил, что Анкара придает большое значение стабильности на Кавказе и прилагает все усилия для обеспечения мира в этом регионе.

"Братский Азербайджан освободил свои земли, Карабах, из-под 30-летней оккупации в ходе 44-дневной операции "Единая родина", - напомнил министр.