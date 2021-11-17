Путин заявил, что кризис в Украине далек от завершения

«Украинский кризис пока далек от завершения». Об этом в своем выступлении сказал президент России Владимир Путин.

По его словам, усилия в рамках нормандского формата необходимо продолжать.

«Другой альтернативы нет», - заявил российский лидер.

Он также отметил, что Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж, что заводит переговоры в тупик.

«Запад обостряет ситуацию в Донбассе поставками Киеву летального оружия и другими действиями», - сказал Путин.