Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась, в этих условиях возрастает роль российской дипломатии для дальнейшего урегулирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, напомнив, что год назад благодаря активным посредническим усилиям России был остановлен конфликт в Карабах е.

"Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", - сказал Путин, которого цитирует РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что роль российской дипломатии возрастает в продолжении усилий в урегулировании спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, в восстановлении экономических связей в Закавказье и разблокировании транспортных коридоров: "На мой взгляд, перспективы там неплохие. Все страны региона, включая Россию, заинтересованы в долгосрочном урегулировании этих проблем".