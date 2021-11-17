Известная теннисистка обвинила экс-премьера в секс-насилии и пропала

Отмечается, что накануне китайский государственный канал CGTN показал электронное письмо, якобы написанное самой Шуай, в котором она отказывается от своих обвинений, а также сообщает, что находится в полной безопасности. "Я просто отдыхаю дома, все в порядке", - объясняет теннисистка свое длительное отсутствие.

Международная женская теннисная ассоциация (WTA) озабочена судьбой китайской теннисистки Пэн Шуай, о которой ничего не слышно с тех пор, как в начале ноября она обвинила экс-премьер-министра Китая Чжана Гаоли в секс-домогательствах, передает Русская служба BBC.

По версии китайского телевидения, письмо адресовано главе WTA Стиву Саймону, но начинается словами "Привет всем, это Пэн Шуай". Проверить подлинность электронной почты отправителя не удается.

По словам тех, кто достаточно близко знает Пэн Шуай, стилистика текста не совпадает с ее стилем речи. На данный момент ни один другой медиаресурс Китая это письмо не опубликовал.

35-летняя Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах Большого шлема (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 гг. Это первое подобное обвинение чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры. Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей. С тех пор о теннисистке ничего не известно.