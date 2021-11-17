Что происходит с турецкой лирой?

Турецкая лира сегодня, 18 ноября, резко потеряла в стоимости. Как свидетельствуют онлайн-сводки биржевых торгов, лира на 17:00 по местному времени (в 18:00 по бакинскому) торгуется по 11,10 за доллар.

Таким образом, турецкая валюта потеряла за день с открытия биржи около 4,5%. Падение ускорилось после того, как Центробанк республики днем объявил о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 16% до 15%. По мнению политических властей страны, этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость национальной валюты и инфляцию, пишет ТАСС.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высокие "процентные ставки - это причина инфляции", и власти "избавят народ от этой беды" в виде ставок. Он также указал, что "не станет идти рядом с теми, кто защищает идею сохранения высоких процентов".