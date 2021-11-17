В «Исламском государстве» рассказали о боевиках-миллиардерах
В период наибольшей активности боевики зарабатывали $1,2 млрд в год, преимущественно за счет контрабанды нефти, грабежей и выкупа за похищенных людей. Об этом рассказал отвечавший за экономику в «Исламском государстве» (ИГ) Сами Джасим, сообщил телеканал Al Arabiya.
Джасим был заместителем ликвидированного в 2019 году главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади.
Согласно его признанию, кроме распределения бюджетов на теракты ИГ он также занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки.
По словам главаря ИГ, террористы продавали нефть владельцам небольших нефтеперерабатывающих заводов за границей или на черном рынке в Сирии. Он отметил, что боевики получали более $500 тыс. ежемесячно от торговцев и бизнесменов в иракской провинции Найнава, где расположен город Мосул.
О поимке Джасима, также известного как Хаджи Хамид и отвечавшего за финансы группировки, 11 октября сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.