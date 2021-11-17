Адвокат: Саакашвили в реанимации тюремной больницы обновлено
Врачи тюремной больницы, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перевели его в реанимационное отделение после обморока. Об этом сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.
"На данный момент Саакашвили находится в реанимации. Все врачи на месте и показывают максимум своих возможностей. Кроме слов благодарности я ничего не могу им сказать. Они вывели человека, который был в таком состоянии", - сказал Гварамия после того, как навестил Саакашвили в тюремной больнице.
В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после встречи с адвокатами упал, и сотрудники тюремной больницы унесли его на носилках, сказал один из его защитников, Бека Басилая, журналистам.
"Мы завершали встречу с Мишей, и когда он уже выходил из комнаты, то споткнулся и упал. Потом понадобились носилки... После падения я ни слова не слышал от Миши", - сказал Басилая, сообщает Sputnik Грузия.
На вопрос журналистов, потерял ли Саакашвили сознание, адвокат сказал, что после случившегося он не раскрывал глаз.
Официальной информации о состоянии здоровья экс-президента Грузии пока нет.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября, в день ареста. С 8 ноября он находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне группа врачей, созванная народным защитником (омбудсменом) Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.