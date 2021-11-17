Страны Европы вводят локдауны для непривитых от COVID
Ряд европейских стран на этой неделе объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, передает ТАСС.
Первые ограничения вступили в силу в Австрии в ночь с 14 на 15 ноября. Теперь те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины.
Послабления уже получили сделавшие первую дозу вакцины — они могут не соблюдать локдаун при наличии ПЦР-теста. Ограничения не коснутся детей младше 12 лет. Это решение было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.
Об аналогичном решение сообщили и власти Чехии. Согласно информации ограничения вступят в силу с 22 ноября и будут действовать до конца февраля.
Сообщается, что невакцинированные от коронавируса или не переболевшие им, не смогут посещать магазины, кроме продовольственных и аптек, рестораны и другие заведения общепита, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры, а также не смогут участвовать в массовых акциях. На предприятиях и фирмах для таких людей вводится регулярное тестирование. То есть для них практически вводится локдаун. Также продолжатся тестирования в школах.
Ограничения для непривитых также введут и в Словакии с 22 ноября. Как отметил премьер-министр Эдуард Хегер, на этот шаг Братислава пошла из-за ухудшения ситуации, добавив, что в больницах не хватает коек для новых пациентов. Он назвал коронавирус "заболеванием невакцинированных".