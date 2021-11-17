Страны Европы вводят локдауны для непривитых от COVID

Ряд европейских стран на этой неделе объявили о локдаунах для граждан, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, передает ТАСС.

Первые ограничения вступили в силу в Австрии в ночь с 14 на 15 ноября. Теперь те, у кого нет сертификата о прививке или подтверждения, что они переболели COVID-19 в последние 180 дней, не смогут выходить из дома без уважительной причины.

Послабления уже получили сделавшие первую дозу вакцины — они могут не соблюдать локдаун при наличии ПЦР-теста. Ограничения не коснутся детей младше 12 лет. Это решение было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки.