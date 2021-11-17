Ульфат Тагиев, известный в криминальной среде как Руфо Гянджинский, после отбывания восьмилетнего срока за убийство и объявленный в России персоной нон грата оказался в Москве ведущим азербайджанским вором в законе, пишет «Прайм Крайм».

Ульфату Тагиеву 40 лет. Известно, что в начале сентября, после отбывания тюремного срока, его водворили в Вологодский центр временного содержания иностранцев, чтобы затем депортировать как пожизненно нежелательную для пребывания в России персону.

До Тагиева место главного азербайджанского вора занимал другой уроженец Гянджи – Али Гейдаров (Альберт Питерский), его застрелили в одном из фитнес-клубов. Гейдарову также было 40 лет, оба были близки к покойному Ровшану Ленкоранскому. Тагиев был телохранителем и киллером Ленкоранского и был коронован им за личную преданность на сходке в Дубае.

Некоторые силовики считают, что его появление в Москве приведет к «всплеску мокрухи», которая захлестнет его самого. Их оппоненты придерживаются другого мнения.

Тагиев приехал в Москву в октябре, прошел курс реабилитации в частной клинике и уже был замечен с сопровождающими в «Матч Поинте» на Новом Арбате.