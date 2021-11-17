Япония начнет раздавать деньги населению

Власти Японии представили план масштабного стимулирования экономики и потребительского спроса, страдающего от последствий пандемии коронавируса, пишет Nikkei.

Сообщается, что будет оказана прямая финансовая помощь населению. Семьи с детьми до 18 лет получат просто так чеки на 100 тыс. иен (по $875).

Новый раунд стимулирования обошелся на общую сумму в 56 триллионов иен ($487 млрд). Малому бизнесу дадут гранты на 2,5 миллиона иен ($21,9 тыс.). Средства будут привлечены через выпуск облигаций. Согласно прогнозам властей, стимул от прямых выплат экономика страны должна почувствовать уже в первом квартале 2022 года. Однако, эксперты опасаются роста инфляции и недостатка подобных мер для значительного роста потребительского спроса.