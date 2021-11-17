Путин призвал Лукашенко начать диалог с оппозицией

Президент России Владимир Путин призвал главу белорусского государства Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.

"Да, мы знаем, что ситуация в Белоруссии, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", – приводит Дойче велле слова российского президента.

Одновременно Путин пообещал, что "Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов" с Беларусью".