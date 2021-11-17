Представительство Тайваня открылось в Литве. Что скажет Китай?

"Правительство Литвы стремится к развитию взаимовыгодного партнерства со странами региона Индийского и Тихого океанов, Восточной Азии, разделяющими наши позиции. В этом контексте мы видим большие неиспользованные возможности для развития экономических и других партнерских связей с Тайванем, политическое решение об открытии представительства которого было принято в июле текущего года", - приводит ТАСС слова представителя по печати главы МИД Витауте Шмайжите-Кулешене.

У представительства Тайваня не будет дипломатического статуса, однако оно будет также предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуанг, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбея.

В июле МИД Литвы сообщил о том, что в Вильнюсе будет открыто представительство Тайваня. На это в МИД КНР заявили, что отзывают посла в Литве, и предложили Вильнюсу сделать то же самое. Китайский посол был отозван для консультаций в первой половине августа. Литовский МИД 3 сентября сообщил об отзыве посла в Пекине. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.