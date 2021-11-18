Байрамов помощнику госсекретаря США: Азербайджан готов, однако Армения молчит...

Согласно сообщению, Карен Донфрид выразила обеспокоенность в связи с напряженностью на границе Азербайджана и Армении, призвав обе стороны к деэскалации и мирному урегулированию.

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал Карен Донфрид о провокационных шагах, предпринятых Арменией в последние дни. Министр подчеркнул, что ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

В ходе разговора было отмечено, что Азербайджан готов начать процесс делимитации с Арменией на основе принципов международного права, однако со стороны Армении на это не было дано ответа.

Стороны также обменялись мнениями по реализации трехсторонних заявлений и другим вопросам региональной безопасности.