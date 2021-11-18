Меркель отвергла предложение Лукашенко

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением белорусского президента Александра Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии, заявив, что это общеевропейская проблема.

«Германия не согласилась с этим. Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.