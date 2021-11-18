Впервые с 2013 года: премьер-министр Израиля поговорил с президентом Турции

После освобождения супругов Окнин из-под стражи в Стамбуле в четверг, 18 ноября, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Это первый с 2013 года прямой разговор между главой правительства Израиля с президентом Турции. Ранее с Эрдоганом поговорили президент Ицхак Герцог и министр иностранных дел Яир Лапид, пишет израильское издание «Детали».

В ходе беседы Беннет поблагодарил президента Турции и сказал ему, что это «решение гуманитарной проблемы». Он также приветствовал каналы связи между странами, которые «действовали эффективно и без лишнего шума во время кризиса».

В офисе Беннета заявили, что «премьер-министр Беннет поблагодарил президента Эрдогана за его личное участие в возвращении супругов Окнин в Израиль. Премьер-министр выразил признательность за то, как турецкая сторона в последние дни исследовала данный вопрос на всех уровнях, чтобы найти решение проблемы».

По оценкам политического источника «ХаАрец», Иерусалим ответит Анкаре дружеским жестом.