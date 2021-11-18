Фетхуллах Гюлен убит?

Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.

Турецкий новостной портал Oda TV утверждает, что Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в попытке государственного переворота в Турции, мог быть отравлен. Как сообщает портал, видео террористической организации Гюлена FETÖ с подтверждением, что он жив, является монтажом.

В то же время организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Между тем глава представительства агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур заявил, что информация о смерти Гюлена в США проверяется, полиция пока не комментирует эту информацию.

"Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация не сможет долго скрывать это", – написал Джопур в Twitter.